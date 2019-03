Το νικητήριο «στοπ» του Χεζόνια στον ΛεΜπρόν! (vids)

Η ομάδα του Λος Άντζελες ήταν μια... ανάσα από τη νίκη, αλλά οι παίκτες των Νικς δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα.

22.3'' πριν το φινάλε, ο Πόουπ έκανε φάουλ στον Μούντιεϊ, που ευστόχησε και στις δύο βολές για το 124-123 κι έκανε επιμέρους 13-1 για τους Νεοϋορκέζους.

Έπειτα, ο ΛεΜπρόν βγήκε στην επίθεση και πήγε μόνος στο καλάθι, αλλά ο Μάριο Χεζόνια ήταν εκεί και σταμάτησε την προσπάθειά του, με την μπάλα να καταλήγει στον ΝτεΆντρε Τζόρνταν και οι Νικς πανηγύρισαν τη νίκη!

FINAL SCORE THREAD

Mario Hezonja comes up with the clutch block and @nyknicks close the game on a 13-1 run to defeat LAL!#NewYorkForever 124#LakeShow 123

Emmanuel Mudiay: 28 PTS, 8 AST

Damyean Dotson: 25 PTS

Kevin Knox: 19 PTS

DeAndre Jordan: 15 PTS, 17 REB, 7 AST pic.twitter.com/TI3fYO4MUS

— NBA (@NBA) 17 Μαρτίου 2019