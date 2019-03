Ο Ουέιντ αποκάλυψε ότι ήθελε να αποσυρθεί 6-7 χρόνια πριν! (pics)

Δύο σερί πρωταθλήματα (2012, 2013) και τέσσερις φορές στους τελικούς του ΝΒΑ δεν ήταν αρκετά, για να απομακρύνουν τις σκέψεις του «Flash» να αποσυρθεί 6-7 χρόνια νωρίτερα.

Ο «DW» αποκάλυψε στους «Los Angeles Times» πως σκεφτόταν σοβαρά να σταματήσει το μπάσκετ, τη στιγμή που μεσουρανούσε με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κρις Μπος (αλλιώς και «Big 3») στους Χιτ, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τα γόνατά του και ο πόνος ήταν αφόρητος.

«Τα γόνατά μου πονούσαν πολύ. Στο δεξί είχα υποστεί δύο διαφορετικούς τραυματισμούς. Επίσης, είχα χονδροπάθεια, κάτι το οποίο ερέθιζε ακόμα περισσότερο το γόνατο και δημιουργούσε περισσότερο πόνο.

Στο αριστερό είχα κάνει τρία χειρουργεία και ταλαιπωρούμαι από αρθρίτιδα. Πρήζομαι και πρέπει να αντιμετωπίσω όλα όσα έρχονται μαζί με αυτό.

Υπήρχε ένα διάστημα που δεν ήθελα να το κάνω άλλο αυτό (σ.σ. να παίζει μπάσκετ). Δεν ήθελα να πονάω πια», είπε με το χέρι στην καρδιά ο Ουέιντ, ο οποίος τελικά θα πει το «αντίο» στα παρκέ, με την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

