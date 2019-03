Ο Uncle Drew πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Ατλάντα, έχοντας 12/24 σουτ εντός πεδιάς και χάνοντας το triple double για... μια ασίστ στα 35:53 που έμεινε στο παρκέ, οδηγώντας τη Βοστόνη στην νίκη επί των Χοκς.

Οι «Κέλτες» είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων ενώ σε ό,τι αφορά τον Τρέι Γιανγκ, ο ρούκι γκαρντ της Ατλάντα είχε 26 πόντους, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Τα δωδεκάλεπτα: 43-36, 74-62, 105-92, 129-120

Crisp @celtics ball movement sets up the Jaylen Brown triple! #CUsRise 121 #TrueToAtlanta 114

Irving creates space with the handle! #CUsRise 105 #TrueToAtlanta 92

Marcus Smart scores 10 PTS and dishes out 7 AST in the opening half! #CUsRise

— NBA (@NBA) 16 Μαρτίου 2019