Πιο δύσκολα απ' όσο δείχνει το τελικό 98-113, πέρασαν οι Μπακς από την έδρα των Χιτ, με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο (έχανε 62-42).

Ο «Greek Freak» ήταν και πάλι απολαυστικός, σημειώνοντας 33 πόντους (11/15 διπ., 1/4 τρ., 8/11 β.), ενώ σημείωσε double - double, καθώς πήρε 16 ριμπάουντ. Ακόμα έδωσε 9 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και 3 κοψίματα. Τον ακολούθησε ο Μίντλετον με 21 πόντους.

Για τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Ουίνσλοου που τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους. Επίσης, λίγο πριν το φινάλε το Μαϊάμι... πάγωσε, καθώς τραυματίστηκε κι έφυγε για τα αποδυτήρια ο Ουέιντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-19, 62-42, 80-79, 98-113

Dwyane Wade went to the locker room after appearing to land awkwardly on hip pic.twitter.com/xEXCNvRGT2

— Bleacher Report (@BleacherReport) 16 Μαρτίου 2019