Ο Πορζίνγκις... μαθαίνει το fade away του Νοβίτσκι υπό το βλέμμα του Γερμανού! (vids)

Ο Λετονός φόργουορντ προπονείται ατομικά στους Μάβερικς και μετράει αντίστροφα για την μεγάλη του επιστροφή στην ενεργό δράση, η οποία έχει δρομολογηθεί με την έναρξη της νέας σεζόν.

Προς το παρόν προσπαθεί να ξαναβρεί την επαφή του με το καλάθι, υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ντιρκ Νοβίτσκι! Μάλιστα άρχισε να σουτάρει όπως και ο Γερμανός σταρ, χρησιμοποιώντας το αγαπημένο του σουτ!

Here at practice @kporzee and @swish41 are working on their post moves. #MFFL pic.twitter.com/QpIcn3beGK

Here is some vid of KP and Dirk together getting buckets in the post.

Pls sit down before viewing.#MFFL pic.twitter.com/XFQ1qElaBs

