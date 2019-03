Αντετοκούνμπο για τις ιαχές «MVP» στη Νέα Ορλεάνη: «Ήταν φανταστικό!» (vid)

Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη των Μπακς, ο «Greek Freak» ρωτήθηκε για τις ιαχές στη Νέα Ορλεάνη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σίγουρα τις άκουσα.΄Ήταν φανταστικό. Είναι η 3η φορά που συμβαίνει σε εκτός έδρας παιχνίδι. Είναι όμορφο οι φίλαθλοι των αντίπαλων ομάδων να αναγνωρίζουν πόσο καλοί είμαστε και το πόσο δουλειά έχουμε ρίξει μέσα στη σεζόν».

"I definitely heard it. It's amazing. I think it's the third time it's happened on the road...it's nice that fans from the other team realize how good of a team we are and the work we've put in."@Giannis_An34 on 'M-V-P' chants tonight: pic.twitter.com/fC0CcW6rNl

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 13 Μαρτίου 2019