Από το... σπίτι του το έβαλε ο Πολ Μίλσαπ στον αγώνα των Νάγκετς με τους Τίμπεργουλβς, Ο φόργουορντ της ομάδας του Ντένβερ με το τέλος της τρίτης περιόδου να πλησιάζει έκανε το σουτ πίσω από το κέντρο πετυχαίνοντας ένα θεαματικό καλάθι.

Paul Millsap ends the 3rd Q from BEYOND HALFCOURT! #AllEyesNorth 78#MileHighBasketball 94

— NBA (@NBA) March 13, 2019