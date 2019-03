Λέικερς: Ίδιο ρεκόρ με και χωρίς ΛεΜπρόν! (pic)

To περασμένο καλοκαίρι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πήρε το ταλέντο του και μετακόμισε στη Δύση για πρώτη φορά στην καριέρα του αναλαμβάνοντας την υπέρτατη πρόκληση, ήτοι την επιστροφή των Λέικερς στην ελίτ του ΝΒΑ έπειτα από αρκετά χρόνια ανυποληψίας.

Η μετακίνηση του King στο Λος Άντζελες θα άλλαζε, θεωρητικά τουλάχιστον, τις ισορροπίες στην πολύ ανταγωνιστική Δύση ωστόσο οι Λέικερς κινούνται στα ίδια μέτρια επίπεδα. Οι Καλιφορνέζοι έχουν ρεκόρ 30-36 και φιγουράρουν στην 11η θέση της Περιφέρειας, έχοντας επτά νίκες λιγότερες από τους όγδοους Σπερς.

Την ίδια στιγμή, οι Μπολ και Ίνγκραμ τέθηκαν νοκ άουτ ως το τέλος της σεζόν ενώ ο χρόνος του ΛεΜπρόν στα εναπομείναντα παιχνίδια θα κυμαίνεται μεταξύ 28 - 32 λεπτών και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρησιμοποιείται σε back to back παιχνίδια.

Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα του Λος Άντζελες έχει... αποδεχθεί την μοίρα της αφού δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες για είσοδο στην φετινή postseason του ΝΒΑ. Επίσης, οι Λέικερς έχουν το ίδιο ρεκόρ σε σχέση με πέρσι, όταν δεν είχαν τον Τζέιμς στο ρόστερ!

The Lakers have the same record today as they did one year ago (30-36). pic.twitter.com/RKJ1Ud2eos

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 12 Μαρτίου 2019