Αντρέ Ίνγκραμ: Άξιζε το όνειρο του ΝΒΑ και το ζει ξανά! (vids)

Το τηλέφωνο χτυπάει, συμπαίκτες και φίλοι μαζεμένοι γύρω και τα πιο γλυκά λόγια έρχονται από την άλλη πλευρά. Οι Λέικερς ντύνουν στα κίτρινα και πάλι τον Αντρέ Ίνγκραμ και η δεύτερη θητεία του στο ΝΒΑ είναι γεγονός.

Ο Λουκ Ουόλτον ενημέρωσε ότι εξαιτίας των τραυματισμών που έχουν πλήξει την ομάδα του Λος Άντζελες ο έμπειρος παίκτης θα φορέσει την φανέλα των Λέικερς στο Σικάγο και το όνειρο ζωντανεύει ξανά. Με τους Μπράντον Ίνγκραμ, Μπολ και Κούζμα εκτός, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για την ομάδα του ΛεΜπρον και κάθε βοήθεια είναι δεκτή. Εκείνος που επέλεξαν πάντως, διαφέρει από τους υπόλοιπους. Έχει μοναδική ιστορία και επιστρέφει για να συνεχίσει να την απολαμβάνει.

Ο Ίνγκραμ που επέλεξαν για να το κάνει αυτό είναι ξεχωριστός. Στα 33 βρέθηκε στα φώτα της δημοσιότητας, αφού στο ντεμπούτο του στο ΝΒΑ τον περασμένο Απρίλιο, μετά από 10 χρόνια στην αναπτυξιακή λίγκα, ήταν απίστευτος.

Ο κάτοχος του ρεκόρ τρίποντων στην ιστορία της G League, με το που πάτησε παρκέ, έβαλε τα πρώτα 4 σουτ που πήρε και τέλειωσε το παιχνίδι κόντρα στους Ρόκετς με 19 πόντους, κάνοντας τα Μέσα να τρελαθούν να την ιστορία του.

Ο κόσμος φώναζε για εκείνον MVP και για μια νύχτα έζησε το όνειρο στο απόλυτο. Στο δεύτερο και τελευταίο του παιχνίδι έβαλε 5 πόντους και κάπως έτσι τέλειωσε η πρώτη του θητεία στο ΝΒΑ, με την δεύτερη όμως να είναι προ των πυλών και άπαντες να είναι ενθουσιασμένοι.

Η αντίδραση του στο τηλεφώνημα για να τον ενημερώσουν ότι επιστρέφει είναι συγκινητική... Στο Σικάγο θα βάλει και πάλι την φανέλα των Λέικερς και δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος γι' αυτή την εξέλιξη. Μαζί του και ο μπασκετικός κόσμος που λατρεύει να δημιουργεί πρωταγωνιστές που έχουν πάνω τους κάτι από... χρυσόσκονη.

«Λατρεύω την νοοτροπία του», είπε ο Ουόλτον. «Δεν παραπονιέται ποτέ. Όποτε τον χρειάζονται είναι έτοιμος να παίξει. Θα ανοίξει χώρους για εμάς. Θα πάρει σουτ. Έχουμε και άλλους παίκτες που θα έχουν την ευκαιρία τους, αλλά αν χρειαστεί κάποιος να μας ανοίξει χώρους και να πάρει σουτ, με τον Ίνγκραμ νιώθουμε εμπιστοσύνη ότι μπορούμε».

He heard you last season. He heard you with the @SouthBayLakers . He can't wait to hear from you some more. #AndreIngram | #LakeShow pic.twitter.com/HANoDJmKkl

Andre Ingram has signed a 10-day contract with the Lakers!

Are we going to get an epic Ingram game part two in LA?

In the meantime, check out 'Star for a Night: The Andre Ingram Story' on SI TV: https://t.co/mN7togsCGIpic.twitter.com/7j1bSlWIie

— Sports Illustrated (@SInow) 11 Μαρτίου 2019