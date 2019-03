Μετά το ρεκόρ, ο Ντοκ Ρίβερς έδωσε στον Ουίλιαμς τη μπάλα του αγώνα! (vid)

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Μπόστον Σέλτικς, ο Γκλεν ΝτονΡίβερς πήγε στα αποδυτήρια των Κλίπερς κρατώντας τη μπάλα του αγώνα. Μάλιστα ζήτησε να περάσει απ' όλους τους παίκτες μέχρι να καταλήξει στα χέρια του Λου Ουίλιαμς, ο οποίος αναμένεται να την βάλει σε... περίοπτη θέση στο σπίτι του προκειμένου να του θυμίζει το μοναδικό, αυτό, ρεκόρ. Όπως είναι γνωστό ο γκαρντ της ομάδας του Λος Άντζελες ξεπέρασε τον Ντελ Κάρι στη σχετική λίστα και έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

A special moment for @TeamLou23.

Inside the locker room after the win. pic.twitter.com/0zpyzpnIw2

— LA Clippers (@LAClippers) 12 Μαρτίου 2019