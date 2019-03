Ουέστμπρουκ σε φίλο των Τζαζ: «Θα γα...ω εσένα και τη γυναίκα σου!» (vid)

Βέβαια κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να προηγήθηκε ή τι να του είπε ο φίλος της Γιούτα, αλλά ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ άρχισε να τον βρίζει αισχρά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα γα....ω εσένα και την γυναίκα σου. Το ορκίζομαι στον Θεό. Σου το υπόσχομαι!»

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Things get heated between Russell Westbrook and Utah Jazz fans again. “I’ll f*ck you up. You and your wife,” he says. Not sure what these fans said to him, but he also had issues with Jazz fans during the postseason. pic.twitter.com/LquwRmLVNy

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) 12 Μαρτίου 2019