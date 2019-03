Εμπίντ, όπως... Τσάμπερλεϊν και Μπάρκλεϊ! (pic)

Στην αναμέτρηση με τους Ιντιάνα Πέισερς όπου πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση μετά το All Star Game της Σάρλοτ, ο Καμερουνέζος σέντερ μέτρησε 33 πόντους και 12 ριμπάουντ! Αυτό ήταν το 24ο παιχνίδι του μέσα σε μια σεζόν όπου είχε τουλάχιστον 30 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ποιοι άλλοι παίκτες το είχαν καταφέρει με τη φανέλα των 76ers; Ο Τσάμπερλεϊν την σεζόν 1965-66 με 53 ματς και ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ την σεζόν 1987-88 με 26 ματς. Άλλα... τρία παιχνίδια φέτος και ο Εμπίντ θα περάσει στην δεύτερη θέση της λίστας!

Joel Embiid racked up 33 points and 12 rebounds on Sunday, his NBA-high 24th game this season with at least 30 points and 10 rebounds. The only @sixersplayers with more 30-10 games in a season are Wilt Chamberlain (53 in 1965-66) and Charles Barkley (26 in 1987-88). @EliasSports pic.twitter.com/YMVHVsIiwN

