Γιανγκ και Κόλινς θύμισαν... Σακίλ Ο' Νιλ και Σκοτ Σκάιλς! (vid)

Η Ατλάντα ηττήθηκε από τους Νετς με 112-114 όμως οι επιδόσεις των Τζον Κόλινς (33π., 21ριμπ.) και Τρέι Γιανγκ (23π., 10ριμπ., 11ασ.) παρέπεμψαν σε εκείνες των Σακίλ Ο' Νιλ (31π., 21ριμπ.) και Σκοτ Σκάιλς (14π,. 12ριμπ., 11ασ.) σε παλαιότερο αγώνα των Ορλάντο Μάτζικ στις 12 Νοεμβρίου 1992!

Δείτε τα highlights των δυο άσων των Χοκς κόντρα στους Νετς και την απίθανη επίδοσή τους

#TrueToAtlanta@jcollins20_ (33p/20r) & @TheTraeYoung (23p/10r/11a) became the first teammates to record 30/20 & a triple-double in the same game since 1992! pic.twitter.com/fDv9Fg458c

— NBA (@NBA) 10 Μαρτίου 2019