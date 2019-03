Ουίλιαμς: 2ος καλύτερος παγκίτης σκόρερ στην ιστορία! (pic & vid)

«Όργια» έκανε ο Λου Ουίλιαμς στο ματς με τους Θάντερ, αφού μέτρησε 40 πόντους.

Με αυτή την εμφάνιση έφτασε τους 11.120 πόντους στην καριέρα του και είναι ο δεύτερος καλύτερος παγκίτης σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ πίσω από τον Ντελ Κάρι με 11.147.

Ο γκαρντ των Κλίπερς ξεπέρασε τον Τζαμάλ Κρόφορντ που έχει 11.104.

With 40 points in the @LAClippers win, Lou Williams has passed Jamal Crawford for the 2nd most points off the bench in @NBAHistory (28 points from passing Dell Curry for most all-time).

1. Dell Curry - 11,147

2. Lou Williams - 11,120

3. Jamal Crawford - 11,104 pic.twitter.com/EdyfwNnhOq

— NBA.com/Stats (@nbastats) 9 Μαρτίου 2019