Ρόντο: Έκατσε στα court seat μακριά από συμπαίκτες! (vid)

Viral στα social media έγινε η εικόνα που δείχνει τον Ραζόν Ρόντο να κάθεται μόνος του, 9-10 θέσεις παραπέρα από τους συμπαίκτες του στον πάγκο των Λέικερς.

Ο γκαρντ των λιμνανθρώπων δεν ήταν δίπλα στους συμπαίκτες του, αλλά μετά το τέλος του ματς ανέφερε πως το έχει κάνει άλλες 10 φορές φέτος.

«Το έχω κάνει άλλες 8-10 φορές. Δεν ξέρω γιατί το κάνετε θέμα τώρα»

Rajon Rondo is sitting in the front row a half dozen chairs down from the bench and Mark Jackson goes off pic.twitter.com/zl6qEJj7L6

— CJ Fogler (@cjzero) 7 Μαρτίου 2019