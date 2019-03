Clutch Γκόρντον Χέιγουορντ κόντρα στο Σακραμέντο.

Ο παίκτης των Σέλτικς με καλαθάρα, 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, χάρισε τη νίκη στη Βοστώνη.

Δείτε το μεγάλο καλάθι του Χέιγουορντ

Hayward buries the game winner with two seconds left in tonight’s @JetBlue Play of the Game! pic.twitter.com/wKSmCcrchN

— Boston Celtics (@celtics) 7 Μαρτίου 2019