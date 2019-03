Φοβερός Ντέβιν Μπούκερ με Νικς.

Ο παίκτης των Σανς είχε 41 πόντους με 6 τρίποντα και αυτό ήταν αρκετό για τους Σανς να φτάσουν στη νίκη.

Δείτε τα καλύτερα του ηγέτη του Φοίνιξ

@DevinBook pours in a season-high 41 PTS (6 3PM) to guide the @Suns past NYK! #TimeToRise pic.twitter.com/8qygbZVrOQ

— NBA (@NBA) 7 Μαρτίου 2019