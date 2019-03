Ο Λίλαρντ έκανε μια νέα διαφήμιση στην οποία υποτίθεται ότι κάνει ένα νέο τατουάζ και αυτό έπαιξε μέσω της πλατφόρμας του «Hulu», με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ενθουσιάζεται με το αποτέλεσμα. O «Greek Freak» ζήτησε από τον άσο των Μπλέιζερς να τον φέρει σε επαφή με το δίκτυο και φυσικά εκείνος δέχτηκε.

@Dame_Lillard Hey man, love the tattoo. Can you get me a meeting with @hulu?

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 5 Μαρτίου 2019