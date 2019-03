Γνωστός για τον έντονο χαρακτήρα του ο παίκτης των Κλίπερς είχε όρεξη στο παιχνίδι του Λος Άντζελες και η νίκη της ομάδας του βοήθησε στο να το απολαύσει με την ψυχή του. Ο Μπέβερλι ευχαριστήθηκε απίστευτα τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς των Λέικερς και τους προκαλούσε να γιουχάρουν ακόμα παραπάνω.

You know it’s bad when Patrick Beverly has more killer instinct than the supposed “Best Player in the World” pic.twitter.com/lZXemaqF6k

— Michael Jordan (@PettyAirJordan) 5 Μαρτίου 2019