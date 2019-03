No playoffs, no Καρμέλο στους Λέικερς! (pic)

Τον περασμένο Φεβρουάριο οι Λέικερς έστειλαν τους Μπίσλεϊ και Ζούμπατς στους Κλίπερς αντί του Μουσκάλα σε μια κίνηση που... έδειχνε Καρμέλο Άντονι. Οι Καλιφορνέζοι άδειασαν χώρο στο ρόστερ ώστε να αποκτήσουν τον Μέλο μόνο που η πορεία τους το τελευταίο διάστημα βάζει «φρένο» στη συμφωνία!

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski του ESPN, οι Λέικερς και ο free agent Καρμέλο Άντονι θα αρχίσουν ξανά τις συνομιλίες εφόσον οι «Λιμνάνθρωποι» φτάσουν στο σημείο να διεκδικήσουν τη συμμετοχή στα playoffs. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα βρίσκεται στη 10η θέση της Δύσης με ρεκόρ 30-33 κι απέχουν πέντε νίκες από τους όγδοους Σπερς (35-29).

The Lakers and free agent Carmelo Anthony are pausing talks on a possible contract agreement unless the franchise makes a turn back toward pursuit of playoffs contention. Story on ESPN: https://t.co/SHP0y2mGLe

