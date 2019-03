Ο φόργουορντ των Ουόριορς είπε να πάρει μια ανάσα και να πιει λίγο νερό στην διάρκεια του ματς με τους Σίξερς.

Το περίεργο της υπόθεσης ήταν ότι ήπιε από το μπουκάλι του, φορώντας πετσέτα στο πρόσωπο.

Όπως ανέφερε μετά και ο ίδιος γελώντας, είχε βάλει την πετσέτα, γιατί ήταν ιδρωμένος, και... ξέχασε πως τη φορούσε!

KD forgot he had the towel on

(via @MindiABC7)pic.twitter.com/7ruCMGFi3w

— Bleacher Report (@BleacherReport) 3 Μαρτίου 2019