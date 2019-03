Γιανγκ: Τρέλανε την στατιστική και έγραψε ιστορία! (pics & vid)

Το ματς των Μπουλς με τους Χοκς είναι από πολλές πλευρές ιστορικό και ο Γιανγκ βρήκε την ευκαιρία να λάμψει. Ο ρούκι της Ατλάντα έπαιξε 56 λεπτά και σε αυτά είχε 49 πόντους, 8 ριμπάουντ και 16 ασίστ γράφοντας ιστορία. Έγινε ο πρώτος με 120 πόντους πόντους σε 3 παιχνίδια, κάτι που είχε να συμβεί από το 1997 και τον Άλεν Άιβερσον, ενώ έγινε και πάλι ο πρώτος μετά τον Μονρό και το 1968 που έχει 49+ πόντους και 10+ ασίστ σε ένα παιχνίδι.

Επίσης, έγινε ένας από τους 4 παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει βάλει τουλάχιστον 45 πόντους, 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ σε παιχνίδι στην πρώτη του σεζόν. Παράλληλα έγινε ο πρώτος ρούκι που έχει 45 πόντους και 10 ασίστ, κάτι που είχε να γίνει από τον Τζόρνταν και το μακρινό 1985.

Ο νεαρός σχολίασε: «Ήταν διασκεδαστικά. Πιθανότατα είναι ένα από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια που έχω παίξει στην καριέρα μου. Είμαι περήφανος για τον τρόπο που παλέψαμε».

49 PTS | 16 AST | 8 REB | 6 3PM@TheTraeYoung scores the most points by a rookie this season and sets an @ATLHawks rookie franchise points record in the @ATLHawks 4OT thriller! #NBARooks #TrueToAtlanta pic.twitter.com/2RH8bdCNnq — NBA (@NBA) 2 Μαρτίου 2019

Rookies with 40+ pts and 10+ ast in a game in the last 40 seasons: MJ

LeBron

Trae Young That's it. pic.twitter.com/Qj4Sx6lBoM — SportsCenter (@SportsCenter) 2 Μαρτίου 2019