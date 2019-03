Ντόντσιτς-Γιανγκ: Αναδείχθηκαν rookies του μήνα! (pic)

Εντυπωσιακοί ήταν οι Λούκα Ντόντσιτς και Τρέι Γιανγκ τον Φλεβάρη.

Ο Σλοβένος αναδείχθηκε κορυφαίος rookie στη Δύση, ενώ ο παίκτης των Χοκς ήταν ο καλύτερος στην Ανατολή.

Ο παίκτης των Μάβερικς είχε 24.2 πόντους, 9.4 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 3.1 τρίποντα ανά ματς μέσα στο μήνα, ενώ ο Γιανγκ μέτρησε 23.3 πόντους, 9.3 ασίστ, 4.3 ριμπάουντ και 3.3 τρίποντα ανά ματς

The Kia NBA Rookies of the Month for February! #KiaROTM@TheTraeYoung of the @ATLHawks (East)@luka7doncic of the @dallasmavs (West) pic.twitter.com/fS0woQBoUE

— NBA (@NBA) 1 Μαρτίου 2019