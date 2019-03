Χάρντεν: H μυθική 58άρα που έσπασε όλα τα ρεκόρ! (pics & vid)

Τι να σχολιάσει κανείς για τον «Μούσια» και αυτά που κάνει μέσα στο παρκέ.

Ο Τζέιμς Χάρντεν κόντρα στους Χιτ ήταν παραγματικά ασταμάτητος και πέτυχε μια μυθική επίδοση με 58 πόντους και 10 ασίστ για να προσθέσει ακόμα μια μοναδική εμφάνιση στο ενεργητικό του και να γράψει ιστορία, ενώ του έλειψαν μόλις 3 πόντοι για να κάνει προσωπικό ρεκόρ που είναι στους 61 πόντους και είχε γίνει στις 23 Ιανουαρίου κόντρα στους Νικς.

Αυτή ήταν η 3η φορά που ο Χάρντεν πετυχαίνει επίδοση με 50 πόντους και 10 ασίστ φέτος, η 6η που έχει 50 πόντους και πάνω και με κανέναν άλλον να έχει πετύχει κάτι αντίστοιχο φέτος και συνολικά η 15η στην καριέρα του.

Παράλληλα με όλα αυτά, είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που έχει καταφέρει να πετύχει 58+ πόντους και 10+ ασίστ, ενώ το έχει πετύχει δύο φορές στην καριέρα του. Πάνω από 50 πόντους, περισσότερες φορές, έχουν καταφέρει να έχουν μόνο οι Τσάμπερλεϊν, Τζόρνταν, Μπράιντ και Μπέιλορ.

Ο Χάρντεν συνεχίζει να γράφει ιστορία και φαίνεται να μην έχει ταβάνι, αφού φροντίζει να το τρυπάει κάθε φορά που έχει την ευκαιρία.

58 points, 8 triples

10 dimes, 7 boards

Sixth 50-point game of the season@JHarden13 goes off in the @HoustonRockets home victory vs. MIA! #Rockets pic.twitter.com/9L13PGTkai — NBA (@NBA) 1 Μαρτίου 2019

James Harden is just unreal. #Rockets pic.twitter.com/kGltfWu8sa — NBA on TNT (@NBAonTNT) 1 Μαρτίου 2019

James Harden tallied 58 points and 10 assists in the Rockets' win over the Heat. Harden has 3 50-point, 10-assist games this season, tying Tiny Archibald (1972-73) and Russell Westbrook (2016-17) for most in a season in NBA history. h/t @EliasSports pic.twitter.com/1P4nuZ0ckk — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 1 Μαρτίου 2019

James Harden WENT OFF in the @HoustonRockets home win. The Beard is the only player in @NBAHistory to score 58+ points in a game with 10+assists... and he has done so twice (60p, 11a on 01/30/18 vs. ORL)! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/8JYi9wy10Z — NBA.com/Stats (@nbastats) 1 Μαρτίου 2019