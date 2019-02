Τώρα Ουέιντ, τότε ΛεΜπρόν: Όταν οι Ουόριορς χάνουν από buzzer beater! (pic & vids)

Το νικητήριο τρίποντο του Ντουέιν Ουέιντ στο ματς με τους Ουόριορς είναι το αντικείμενο συζήτησης τις τελευταίες ώρες στο ΝΒΑ.

Το Γκόλντεν Στέιτ είδε τον Flash να του παίρνει τη νίκη μέσα από τα χέρια, με τον Flash να θυμίζει τον κολλητό του, ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς ήταν ο τελευταίος που... καθάρισε τους Ουόριορς με νικητήριο buzzer beater το 2009.

Δείτε τα δύο μεγάλα σουτ!

Dwyane Wade hits his 5th career game-winning buzzer-beater and first in nearly 10 years.

The last time the Warriors lost on a buzzer beater was January 23, 2009.

Who made the shot?

LeBron James pic.twitter.com/gdk7TBQ17y

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Φεβρουαρίου 2019