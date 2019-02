Draft 2018: Οι αριθμοί των 5 πρώτων pick εντυπωσιάζουν! (vids)

Το ντραφτ του ΝΒΑ και η τάξη του 2018 δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ να αναλάβει τις ευθύνες της. Οι πιτσιρικάδες, που κανένας τους δεν ξεπερνά τα 21 χρόνια, κάνουν εντυπωσιακή σεζόν και τα νούμερα του δείχνουν ότι ήταν πανέτοιμοι για αυτό που θα συναντήσουν.

Με τον Λούκα και τον Γιανγκ να ξεχωρίζουν η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται με νεαρούς παίκτες που δείχνουν πανέτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν για τα επόμενα χρόνια και να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις που έχουν δημιουργήσει.

ΛΟΥΚΑ ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ

Ο νεαρός Σλοβένος των Μάβερικς έχει καταφέρει να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του και να κάνει όλο τον κόσμο, πλέον, να υποκλιθεί στο ταλέντο του. Ο Ντόντιστς, που βρέθηκε στο Νο.3 στο φετινό ντραφτ μετρά 20.9 πόντους, 5.7 ασίστ και 7.3 ριμπάουντ, έχοντας πάντως στο ρεπερτόριο του και πανέμορφες ενέργειες, που «κλέβουν» την παράσταση.

Smooth stepback from Luka Doncic seals the W for Dallas pic.twitter.com/yFHnR5ZQuh

ΤΡΕ ΓΙΑΝΓΚ

H 5η επιλογή του φετινού ντραφτ κάνει με την σειρά της πράγματα που αξίζουν να σχολιαστούν. Ο Τρε Γιανγκ είναι εξαιρετικός με την φανέλα των Χοκς, δείχνει δείγματα του πλούσιου ταλέντου του σε κάθε ευκαιρία και οι αριθμοί του μαρτυρούν ότι είναι πανέτοιμος γι' αυτό που βιώνει. Με 17.8 πόντους, 7.7 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ο γκαρντ της Ατλάντα είναι εξαιρετικός και αφήνει τεράστιες υποσχέσεις για το μέλλον.

LMAO!! Trae Young had that boy discombobulated pic.twitter.com/LW1HrqLsMN

ΜΑΡΒΙΝ ΜΠΑΓΚΛΕΪ

Ο νεαρός των Κινγκς είναι το Νο.2 της φετινής διαδικασίας και μπορεί να μην έχει τους αριθμούς των δύο πρώτων δείχνει όμως και εκείνος έτοιμος για την ευκαιρία του. Μετρά 13.9 πόντους κατά μέσο όρο, κατεβάζει 7.2 ριμπάουντ και έχει και 1 μπλοκ, ενώ τον τελευταίο μήνα έχει κάποιες εξαιρετικές εμφανίσεις στο ενεργητικό του. Ο απόφοιτος του Ντιουκ έχει γεμίσει προσδοκίες άπαντες και δουλεύει για να τις κάνει πράξη. Η ευχή όλων είναι να μην έπαθε κάτι σοβαρό στο παιχνίδι κόντρα στους Μπακς, αφού αποχώρησε τραυματίας.

ΝΤΙΑΝΤΡΕ ΕΙΤΟΝ

Μπορεί το φετινό Νο.1 της επιλογής να έχει χάσει λίγο την... λάμψη του, αφού ο Λούκα και ο Γιανγκ κάνουν μοναδικά πράγματα, αλλά και εκείνος με την σειρά του δεν πάει πίσω. Έχοντας διπλούς μέσους όρους και 16.4 πόντους, με 10.5 ριμπάουντ προσπαθεί να βοηθήσει τους Σανς και παράλληλα να δείξει ότι αξίζει την επιλογή του. Ο 20χρονος τα πηγαίνει εξαιρετικά και εκμεταλλεύεται όσο χρόνο περνά στο παρκέ, με τον καλύτερο τρόπο.

ΤZAΡEN TZAKΣΟΝ Jr.

Ο πέμπτος της... παρέας είναι ο 19χρονος παίκτης του Μέμφις, που επιλέχθηκε στην 4η θέση του ντραφτ του 2018. Είναι εκείνος που δυσκολεύεται πιο πολύ απ' όλους, χωρίς σε καμία περίπτωση να είναι αρνητικός για την ομάδα του. Μετρά 13.8 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.4 μπλοκ ανά παιχνίδι, ενώ έχει στο ενεργητικό του μερικές εντυπωσιακές εμφανίσεις.

#GrindCity @jarenjacksonjr continues his strong play, putting up 27 PTS, 9 REB in the @memgrizz road W! #NBARooks pic.twitter.com/zjxu7DhXRZ

— NBA (@NBA) 24 Δεκεμβρίου 2018