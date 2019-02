Μαγικός Ντράγκιτς απέναντι στους Ουόριορς (vid)

Οι Χιτ ήταν εντυπωσιακοί στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα τους με τους Ουόριορς κάτι που σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει και με την παρουσία του Γκόραν Ντράγκιτς. Ο Σλοβένος γκαρντ έπαιξε 14 λεπτά ερχόμενος από τον πάγκο και ήταν κυριολεκτικά ασταμάτητος. Κατάφερε νε πετύχει 25 πόντους με τους 20 από αυτούς στην δεύτερη περίοδο κάνοντας ρεκόρ καριέρας σε μια περίοδο.

Συγκεκριμένα ο Ντράγκιτς είχε 2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 9/9 βολές, ενώ κατέβασε 2 ριμπάουντ και έδωσε και 1 ασίστ σε μία μαγική εμφάνιση.

Goran Dragic scores a career-high in any half with 25 PTS for the @MiamiHEAT!#DubNation 59#HeatCulture 74

