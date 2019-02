Ο Σίμονς κέρδισε φάουλ όμως αστόχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή, o Βόσνιος των Μπλέιζερς είπε ειρωνικά «όχι, δεν γίνεται» και ο άσος των Σίξερς του απάντησε «Λες πολλά για μαλ...ας»!

Δείτε τη φάση

Nurkic after Simmons missed a FT: "HELL NO!"

Ben Simmons to Jusuf Nurkic: "You talk a lot of sh!t for being ass" pic.twitter.com/9tcjbWo8RC

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 23 Φεβρουαρίου 2019