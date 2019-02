Εντυπωσιακός Ντράμοντ: Θύμισε Μπάρκλεϊ από το 1988! (pic)

Εντυπωσιακός ήταν ο Αντρε Ντράμοντ κόντρα στους Χοκς.

Ο παίκτης των Πίστονς είχε 26 πόντους, 21 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα και θύμισε τον σπουδαίο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Την τελευταία φορά που παίκτης του ΝΒΑ είχε τόσους πόντους, ριμπάουντ και κλεψίματα σε ένα ματς ήταν στις 30 Νοέμβρη του 1988, τότε που ο Sir Charles μέτρησε 41 πόντους, 22 ριμπάουντ και 6 κλεψίματα με τη φανέλα των Σίξερς.

Andre Drummond finished with 26 PTS, 21 REB, and 5 STL tonight. The last time an NBA player had that many points, rebounds, and steals in a game.. Nov. 30, 1988, Charles Barkley racked up 41 PTS, 22 REB, and 6 STL for Philadelphia. @EliasSports pic.twitter.com/JWlOBVgrGr

— NBA.com/Stats (@nbastats) 23 Φεβρουαρίου 2019