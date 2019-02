Μεγάλος Nοβίτσκι: Έκανε πραγματικότητα το όνειρο μιας 92χρονης να τον συναντήσει! (vid)

Είναι τεράστιος τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου ο Ντιρκ Νοβίτσκι.

Ο θρύλος των Μάβερικς συναντήθηκε με μια 92χρονη θαυμάστρια του, κάνοντας έτσι δώρο για τα γενέθλια της.

Η 92χρονή ήθελε σαν τρελή να συναντήσει τον Ντιρκ και ο Γερμανός δεν της χάλασε χατήρι

Η θαυμάστρια του είπε πως αποτελεί πρότυπο για τα 3 αγόρια της, ενώ δεν σταματά να τον παρακολουθεί από τότε που ξεκίνησε τη διαδρομή του στο ΝΒΑ.

Dirk made this 92-year-old fan's birthday wish come true pic.twitter.com/Lhr6HBiq3A

— ESPN (@espn) 23 Φεβρουαρίου 2019