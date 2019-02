Ράις: «Μπορούν το πρωτάθλημα οι Μπακς!» (gTV)

Πρωταθλητής ΝΒΑ το 2000, All Star για τρεις συνεχόμενες χρονιές (1996-98) και MVP του All Star του 1997, ο Γκλεν Ράις είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες μορφές του ΝΒΑ τη δεκαετία του '90 και βρέθηκε στη Σάρλοτ για το φετινό All Star, στην πόλη με την ομάδα της οποίας έγραψε χρυσές σελίδες.

Στο περιθώριο μιας φιλανθρωπικής δράσης του ΝΒΑ Cares, το gazzetta βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την δραματική βελτίωσή του τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις πιθανότητες που έχουν φέτος οι Μπακς να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.