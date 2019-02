Μπακς: Έφτασαν τις περσινές τους νίκες, 24 ματς πριν το τέλος! (vid)

Φοβερή σεζόν κάνουν φέτος οι Μπακς, κάτι που φαίνεται και από τη βαθμολογία του ΝΒΑ.

Τα... ελάφια βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης και με τη νίκη κόντρα στους Σέλτικς, έφτασαν τις 44 νίκες, όσες δηλαδή είχαν πέρυσι σε ολη τη regular season.

Tεράστια άλμα για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με το Μιλγουόκι να έχει μεγάλες φιλοδοξίες και για τα playoffs που έρχονται.

Οι Μπακς βρίσκονται στο 44-14, με τους Ράπτορς να τους ακολουθούν με ρεκόρ 43-16.

With last night's win and 24 games left to play, the Bucks have MATCHED last season's win total (44)!!#FearTheDeer pic.twitter.com/6o8OMCfc55

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 22 Φεβρουαρίου 2019