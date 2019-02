Εμπίιντ: «Ούτε Τζόρνταν, ούτε ΛεΜπρόν για GOAT»! (vid)

Ο άσος των Σίξερς έδωσε τη δική του εκδοχή σε ό,τι αφορά τον τίτλο του GOAT, του Greatest Of All Times -του μεγαλύτερου όλων των εποχών αφού η επιλογή του δεν ακολουθεί την... πεπατημένη.

«Για μένα, είναι ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν. Είναι ο τύπος που έχει κάνει όλα τα ρεκόρ. Οι επιδόσεις του δεν πρόκειται να καταρριφθούν ποτέ! Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ποτέ παίκτης που θα πετύχει 100 πόντους σε ένα παιχνίδι.... Αυτός είναι ο GOAT» ανέφερε χαρακτηριστικά.

"MJ is NOT the ."—@JoelEmbiid

