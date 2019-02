Τα τρίποντα του Ντάμιαν Λίλαρντ από το... logo του Spectrum Center, βοήθησαν την Team LeBron να κάνει την ανατροπή απέναντι στη Team Giannis.

Τρεις σερί τριποντάρες του Dame ήταν αρκετές για να τον μετατρέψουν σε «Logo Lillard», κάτι που φαίνεται να αρέσει και στον ηγέτη των Μπλέιζερς.

Δείτε την ανάρτηση του

I’m liking this “Logo Lillard” nickname I’ve been seeing ... Ifw it

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) 18 Φεβρουαρίου 2019