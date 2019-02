Μάικλ Τζόρνταν: Η σκυτάλη, από τα χέρια του «Θεού», για επόμενο All Star Game στο Σικάγο (vid)

Στη Βόρεια Καρολίνα ανδρώθηκε και σήμερα είναι ιδιοκτήτης της ομάδας των Χόρνετς. Στους Μπουλς έκανε... όργια και κατέκτησε 6 πρωταθλήματα. Τι καλύτερο λοιπόν από το να παραδώσει ο Μάικλ Τζόρνταν τη σκυτάλη για το επόμενο All Star Game που θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2020 στην πόλη των ανέμων.

CHICAGO, you ready for @NBAAllStar 2020?!

THE COUNTDOWN BEGINS!

Chairman of the @Hornets, Michael Jordan, officially hands the @NBAAllStar ball to Bulls President & COO, Michael Reinsdorf. pic.twitter.com/c86el5xWE0

— Chicago Bulls (@chicagobulls) February 18, 2019