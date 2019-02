Νίκολα Βούτσεβιτς και Νικολά Γιόκιτς. Με αυτόν τον τρόπο προφέρουν στο ΝΒΑ το μικρό όνομα των δύο σταρ.

Ίδιο μεν, με διαφορετικό τονισμό δε κι έτσι οι ρεπόρτερ απόρησαν και τους ρώτησαν

Ο σέντερ των Μάτζικ είπε «και τους δύο μας λένε Νίκολα. Τόσα χρόνια προφέρετε λάθος το όνομα του Γιόκιτς αλλά γενικά έχετε πρόβλημα με τα ονόματα των μη Αμερικανών παικτών».

Κι ενώ το πρόβλημα έμοιαζε να λύθηκε μετά από χρόνια ήρθε ο Γιόκιτς για να το δημιουργήσει ξανά, «Νικολά με λένε. προφανώς ο Βούτσεβιτς ήθελε να σας μπερδέψει».

MY NAME IS MY NAME

You've been pronouncing it wrong all along. #NikolaJokic and #NikolaVucevic teach you how to say their name. #NBAAllStar #MileHighBasketball pic.twitter.com/GeKAqIFfkK

— Denver Nuggets (@nuggets) 17 Φεβρουαρίου 2019