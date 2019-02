Η τρομερή συνομιλία του Μπουντενχόλζερ με τον Κάρι για τον Αντετοκούνμπο! (vid)

Ξέρει να... φτιάχνει τους παίκτες του ο Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Ο προπονητής των Μπακς θα κάθεται στον πάγκο της Team Giannis στο All Star Game και έτσι προσπαθεί να ετοιμάσει τον Στεφ Κάρι για το ματς.

«Αν παίξεις σκληρά, σου υπόσχομαι πως το ίδιο θα κάνει και το Νο.34 (Γιάννης Αντετοκούνμπο)».

Κάνει ότι μπορεί ο κόουτς Bud για να οδηγήσει την ομάδα του Γιάνναρου στη νίκη.

"If you're going hard, I can promise you No. 34 is too."

Coach Bud and Steph Curry Mic'd Up at #TeamGiannis Practice: pic.twitter.com/14nxHFymxm

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 16 Φεβρουαρίου 2019