ΛεΜπρόν: «Ελπίζω να κάνει το 2/2 η ομάδα μου» (vid)

Eίναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των All Star Games, ενώ φέτος ψάχνει το 2/2 για την Team LeBron.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανέφερε πως είναι τιμή του να συμμετέχει κάθε σεζόν στο All Star Game, ενώ τόνισε πως θέλει και φέτος να επικρατήσει η ομάδα του, όπως πέρυσι.

«Είναι τιμή μου κάθε φορά που συμμετέχω στο All Star Game. Eίχα την ευκαιρία να επιλέξω την ομάδα μου. Είδαμε πως τελείωσε πέρυσι το ματς και ελπίζω να γίνει και φέτος το ίδιο. Είναι ένα θέμα και αυτό να βάλω περισσότερους πόντους».

Μένει να δούμε αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η ομάδα του θα του το χαλάσουν.

