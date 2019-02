Ο Εμπίντ προσγειώθηκε στο πρόσωπο ανθρώπου που κρατούσε στατιστικά (vid)

Ο σέντερ των Σίξερς σε μία προσπάθεια να σώσει μία χαμένη μπάλα, πήδηξε στο κοινό που καθόταν στις πρώτες θέσεις του παρκέ.

Ο Τζόελ Εμπίντ κατάφερε να αποφύγει την ηθοποιό Ρεγκίνα Κινγκ, αλλά την... πλήρωσε άνθρωπος της στατιστικής υπηρεσίας ο οποίος καθόταν δίπλα στον άνθρωπο που περιέγραφε το ματς για την τηλεόραση.

Ο Ντέιβ Φρεντ πάντως συνέχισε κανονικά τη δουλειά και κράτησε τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα.

This man just took a Joel Embiid Liu Kang kick to the chest put on his glasses and went right back to work pic.twitter.com/LwlZqb3cQN

— Rob Perez (@WorldWideWob) 14 Φεβρουαρίου 2019