Τόμας: Επιστρέφει και κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα των Νάγκετς (pic)

Έφτασε η ώρα για την επιστροφή του Αϊζάια Τόμας στη δράση.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Νάγκετς κόντρα στο Σακραμέντο (04:00).

Πέρυσι έπαιξε μόλις σε 32 ματς με Λέικερς και Καβς, εξαιτίας του τραυματισμού στο ισχίο.

Πλέον στην περιφέρεια των Νάγκετς θα υπάρχει άλλος ένας ποιοτικός παίκτης εκτός των Μάρεϊ, Χάρις και Μπάρτον.

Eleven months after hip surgery, Denver Nuggets guard Isaiah Thomas will make his return tonight against Sacramento, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 13 Φεβρουαρίου 2019