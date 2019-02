«Βομβαρδισμός» τριπόντων από Χοκς (vid)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Σε «βομβαρδισμό» τριπόντων μετέτρεψαν το πρώτο δωδεκάλεπτο του αγώνα με τους Λέικερς οι Χοκς. Τα... γεράκια στα πρώτα 12 λεπτά πέτυχαν όχι ένα και δύο, αλλά 10 τρίποντα, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία τους αναφορικά με μία περίοδο.

The Hawks tied a franchise record with 10 threes made in Q1 vs. the Lakers

Watch now @brlive: https://t.co/WibbVRnlJX pic.twitter.com/O7hPRYNpmf

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) February 13, 2019