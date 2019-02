Τζορτζ – Ουέστμπρουκ έγραψαν ιστορία: Πρώτοι συμπαίκτες με triple double 20 πόντων! (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Το τρομερό δίδυμο της Οκλαχόμα κατάφερε να γράψει ιστορία, αφού Ράσελ Ουέστμπρουκ και Πολ Τζορτζ έκαναν και οι δύο triple double στην νίκη επί των Μπλέιζερς πετυχαίνοντας κάτι μοναδικό στην ιστορία του ΝΒΑ. Έγιναν οι πρώτοι συμπαίκτες που καταφέρνουν να είναι... τριπλοί με 20 πόντους και πάνω, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

#RussellWestbrook (21p/14r/11a) and #PaulGeorge (47p/12r/10a) are the first teammates in @NBAHistory to each have a 20-point triple-double in the same game, regular season or playoffs. #ThunderUp pic.twitter.com/HGYCkzWhb5

— NBA.com/Stats (@nbastats) 12 Φεβρουαρίου 2019