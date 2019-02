Ο Τάκερ... έστειλε τον Ντόντσιτς και μετά πέταξε ολομόναχος την μπάλα έξω! (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Βρήκαμε τον πρώτο υποψήφιο για το Shaqtin' a Fool και αυτός δεν είναι άλλος από τον Πι Τζέι Τάκερ των Ρόκετς. Ο παίκτης της ομάδας του Χιούστον ξεκίνησε πανέμορφα την προσπάθεια του, άφησε πίσω του τον Λούκα Ντόντσιτς και έπειτα χωρίς κανέναν λόγο πέταξε την μπάλα εκτός, γκρεμίζοντας ότι ο ίδιος είχε φτιάξει.

P.J. Tucker had Luka stumbling .... and then threw the ball away. #Shaqtin pic.twitter.com/97lJY3J9dJ

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 12 Φεβρουαρίου 2019