Λόπεζ: Ρεκόρ τριπόντων από σέντερ σε μια σεζόν! (vid)

Συνεχίζει να κάνει παπάδες πίσω από τη γραμμή του τριπόντου ο Μπρουκ Λόπεζ.

Ο ψηλός των Μπακς έφτασε τα 135 φετινά και έσπασε το ρεκόρ (που ήταν δικό του) με τα περισσότερα τρίποντα μέσα σε μια σεζόν από σέντερ

Φοβερά πράγματα για τον παίκτη του Μιλγουόκι.

With this triple, Brook Lopez breaks his own record for most 3-pointers made in a season by a true center in NBA history (135)!!#FearTheDeer pic.twitter.com/YALH6Vl32I

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 12 Φεβρουαρίου 2019