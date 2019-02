Δεν σταματά να μας δείχνει πως είναι το φαβορί για το Νο.1 του draft του 2019.

O Zάιον Ουίλιαμσον έκλεψε τις εντυπώσεις και στο ματς του Ντιουκ με το Virginia, αφού πήδηξε στο Θεό και... έκρυψε τον ήλιο στον αντίπαλο του.

Μάλιστα το ματς παρακολούθησαν και οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ραζόν Ρόντο.

Όσες φορές και να το δεις δεν το χορταίνεις!

Zion out of NOWHERE

(via @CBSSports)pic.twitter.com/tnhLh10HRg

— Bleacher Report (@BleacherReport) 10 Φεβρουαρίου 2019