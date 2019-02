Στους Ράπτορς ο Γκασόλ, στους Γκρίζλις ο Βαλαντσιούνας! (pic)

Έσκασε και στους Ράπτορς η «βόμβα».

Οι Καναδοί βάζουν στο ρόστερ τους τον Μαρκ Γκασόλ, δυναμώνοντας έτσι ενόψει playoffs. Mε αυτόν τον τρόπο απαντούν στους Μπακς που πήραν τον Μίροτιτς.

Από την άλλη πλευρά, οι Βαλαντσιούνας, Ράιτ και Μάιλς θα συνεχίσουν την καριέρα τους στους Γκρίζλις!

O Ισπανος είχε 15.7 πόντους και 8.6 ριμπάουντ, ενώ ο Λιθουανός 12.8 πόντους και 7.2 ριμπάουντ.

Μεγάλη κίνηση για τους Καναδούς.

Toronto is nearing an agreement to land Marc Gasol, league sources tell ESPN.

Toronto is planning to send Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Milles and a 2024 second-round pick to the the Grizzlies for Gasol, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Φεβρουαρίου 2019