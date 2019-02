Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Αυτά τα λάθη δεν τα κάνεις. Ο Μέισον στον αγώνα των Κινγκς με τους Ρόκετς έκανε το... λάθος να κάνει φάουλ στον Τζέιμς Χάρντεν και να χτυπήσει το μούσι του. Το μούσι του... Μούσια δεν το αγγίζεις με τον ηγέτη των Ρόκετς να νευριάζει και να πετά την μπάλα πάνω στον αντίπαλο του.

Frank Mason hit James Harden in the beard, so Harden threw the ball at him pic.twitter.com/aX9aiOeOCN

— Dime (@DimeUPROXX) 7 Φεβρουαρίου 2019