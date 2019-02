Χάρις: Αποχαιρέτησε με 34άρα τους Kλίπερς και έφυγε για Φιλαδέλφεια! (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Στους Σίξερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τομπάιας Χάρις, συνθέτοντας μια εντυπωσιακή πεντάδα με τους Σίμονς, Ρέντικ, Μπάτλερ και Εμπίντ.

Αυτό δεν τον εμπόδισε να κάνει... παπάδες στο τελευταίο του παιχνίδι με τους Κλίπερς.

Μέτρησε 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, βάζοντας το νικητήριο καλάθι.

Απολάυστε τον

34 PTS, 7 REB, 5 AST

CLUTCH go-ahead bucket

@LAClippers improve to 30-25@tobias31 propelled LAC to victory in Charlotte! #ClipperNation pic.twitter.com/upSl69IUXr

— NBA (@NBA) 6 Φεβρουαρίου 2019