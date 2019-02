Οι Σίξερς πήραν και τον Χάρις!

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

«Οργασμός» μετακινήσεων στο ΝΒΑ λίγες ώρες πριν λήξει η μεταγραφική περίοδος.

Μετά από συμφωνία των Σίξερς και των Κλίπερς, συμπαίκτες του Εμπίντ θα είναι οι Τομπάιας Χάρις, Μπόμπαν Μαριάνοβιτς και Μάικ Σκοτ ενώ την αντίθετη πορεία θα κάνουν οι Λάντρι Σάμετ, Ουίλσον Τσάντλερ και Μάικ Μουσκάλα.

Στην ανταλλαγή φυσικά εμπλέκονται και επιλογές από μελλοντικά ντραφτ.

Επιθυμία των Σίξερς είναι να ανανεώσουν το καλοκαίρι τους Χάρις και Μπάτλερ ώστε μαζί με τους Εμπίντ και Σίμονς να δημιουργήσουν τη δική του Big 4.

Sources: Clippers and Sixers have agreed to trade Tobias Harris, Boban Marjanovic, Mike Scott for Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala, 2020 first-rounder, 2021 unprotected 1st via Miami and two second rounders.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 6 Φεβρουαρίου 2019