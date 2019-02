Kιούμπαν για Νοβίτσκι: «Σαν να είναι η τελευταία σεζόν του!» (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Πολλοί πιστεύουν πως αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν που θρύλος των Μάβερικς,Ντιρκ Νοβίτσκι θα παίξει μπάσκετ.

Για αυτό μίλησε και ο ιδιοκτήτης της ομάδας στην παρουσίαση των Πορζίνγκις, Mπερκ, Χάρνταγουεϊ και Λι.

Ο Μαρκ Κιούμπαν ανέφερε πως αισθάνετει ότι η φετινή θα είναι η τελευταία σεζόν που ο Γερμανός θα παίξει μπάσκετ, ενώ πρόσθεσε πως θέλει να συνεχίσει να συνεχίσει να εργάζεται στον οργανισμό από άλλο πόστο.

«Ό,τι θέλει ο Ντιρκ, το έχει κερδίσει», ήταν τα λόγια του.

Όποια και αν είναι η απόφαση του Ντιρκ, σίγουρα είναι ο κορυφαίος Ευρωπαίος στην ιστορία του ΝΒΑ.

